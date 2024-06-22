Украинское руководство попытается обострить конфликт с Кремлём, чтобы подготовить общество к мирным переговорам, заявил киевский политолог Константин Бондаренко.
"Прежде чем начнутся переговоры, будет ещё одно обострение. Власть попытается летом инициировать контрнаступление ВСУ, чтобы укрепить переговорные позиции", — спрогнозировал эксперт.
По мнению Бондаренко, агрессивная мобилизация в стране нужна для того, чтобы в обществе возник серьёзный запрос на мирное урегулирование.
"Население будет просить закончить эту войну как угодно. Хоть ценой всего левобережья. Сейчас начнутся панические настроения", — предполагает Бондаренко.
В июне на встрече с МИД Владимир Путин заявил, что для начала переговоров ВСУ должны покинуть присоединённые регионы — ЛДНР, Херсонщину и Запорожье. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся при согласии Киева на это условие. Также Киев должен уведомить об отказе от членства в НАТО — Москве нужен нейтральный статус Украины. Зеленский отверг это предложение.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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