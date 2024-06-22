Российские бойцы уничтожили одну из лучших бронемашин Канады Senator в зоне СВО, сообщил полковник Андрей Кошкин. В интервью "Ленте.ру" он подробно описал ТТХ этой машины, подчеркнув её важность для Канадских ВС.

"Этот колёсный бронеавтомобиль создан на базе шасси Ford F-550, его называют "машиной для апокалипсиса". Корпус цельносварной, днище бронировано, защищённая машина. Имеет автосистему вентиляции и пожаротушения. На корпусе камеры кругового обзора с функцией ночного видения и силовая турбодизельная установка на семь литров", — объяснил Кошкин.

Сегодня, 22 июня, МО России сообщило, что ВС РФ уничтожили канадскую боевую машину Senator впервые с начала СВО. В ведомстве добавили, что подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение 58 мотопехотной бригаде ВСУ, а также 102 и 123 бригадам ТрО, 21 бригаде нацгвардии в районах Варваровки, Новоивановки, Пречистовки и Нескучного.

Машина Senator, известная прочностью и функциональностью, имеет важное значение для Канадской армии. Технические характеристики делают её ценным активом на поле боя, что подчеркнуло важность её уничтожения в ходе боевых действий.

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