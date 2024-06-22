Европа и Штаты продолжают пытаться отдалить президента Сербии Вучича от российского лидера, сообщил Financial Times западный дипломат. Важную роль в этой стратегии сыграл посол Штатов в Сербии Кристофер Хилл, прибывший в страну через месяц после начала СВО на Украине. В тот момент Белград отказался поддержать санкции против Москвы и сохранил авиасообщение с РФ, несмотря на давление.

"Все ждали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его цель была отдалить от Москвы Белград. Ему это удалось. Вучич не звонил Путину много лет. И возникает вопрос о поставках вооружений, которое попадает на Украину", — отметил собеседник FT.

По мнению аналитиков, для Запада поддержка Киева стала приоритетной задачей, превзошедшей стремление подтолкнуть Вучича к реформам. В FT упоминается, что Киев через третьих лиц мог получить боеприпасы из Сербии на сумму €800 млн.

Вучич заявил, что это "сумма за два-три года". Подажа боеприпасов является частью экономического возрождения Сербии при нейтральной позиции в конфликте. В июле 2023 года Вучич заявил, что более года не общался с Путиным из-за предвзятости Запада к таким контактам, указав, что другие лидеры общались с российским президентом после начала боёв на Украине.

Последняя встреча Путина с Вучичем состоялась в 2021 году в Сочи, где они обсуждали поставки газа в Сербию. Тогда Путин отметил, что накопилось много вопросов, требующих обсуждения. Американский посол в Сербии Хилл говорил о важности отношений Белграда и Белого дома, призывая забыть о прошлом ради будущего. Вучич подчёркивал, что Белград надеется на укрепление "исторического союза".

Фото: commons.wikimedia.org/Сайт президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)