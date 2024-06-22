Объем экспорта боеприпасов из Сербии, через третьих лиц поступивших на Украину, достиг €800 млн, пишет Financial Times. Президент страны Александр Вучич подтвердил "приблизительные показатели", отметив, что они "за два или три года".

В интервью Вучич подчеркнул, что продажа боеприпасов является частью экономического возрождения Сербии, он не принимает сторону в конфликте: "Да, мы экспортируем боеприпасы. Не на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с США, Испанией, Чехией и другими странами. Что они с этим сделают — их работа".

Президент Сербии заявил, что его задача заключается в законной продаже боеприпасов и заботе о народе. В том, чтобы гарантировать законное обращение с боеприпасами. У Сербии есть друзья в Киеве и в Москве.

Сербия видит плюс в том, что её оружие дешевле западного, и объём экспорта может вырасти. Министр финансов Синиша Мали также выразил оптимизм, считая, что ОПК страны, в которой занято 20 000 человек при населении в семь миллионов, имеет потенциал для быстрого расширения: "Наши возможности всё ещё много ниже возможностей более развитых стран, но теперь настало самое время".

По оценкам аналитиков, участие Сербии в поставках боекомплекта на Украину настолько скрыто, что официальные данные его не отражают. Кильский институт мировой экономики не отслеживал деятельность Белграда и не нашёл доказательств сербского вклада.

Научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене отметил, что Вучич скрывает поддержку Украины: "Очевидно, что он не хочет это признать — хочет, чтобы ультраправые остались довольны, — хотя на самом деле Сербия предлагала помощь Украине".

Сербия — одна из двух европейских стран, не поддержавших санкции против России после начала СВО (вторая — Венгрия). Вучич неоднократно говорил о давлении из-за этой позиции.

В феврале 2023 года в соцсети X были опубликованы документы, свидетельствующие, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу ракеты для РСЗО. Сообщалось о 3 500 единиц 122-мм реактивных снарядов М-21 "Град" с дальностью 20 км. МО Сербии и компания Krusik опровергли эти данные. Москва направила Белграду запрос на разъяснение позиции Сербии по данному вопросу.

В апреле Reuters, ссылаясь на секретные документы Пентагона, сообщил, что Белград согласился поставлять оружие ВСУ или уже сделал это. Сербия назвала это "очередным вбросом". Министр обороны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло оказаться на Украине, но из-за стран, не соблюдающих двусторонние договоры.

Фото: commons.wikimedia.org/Vojska Srbije (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)