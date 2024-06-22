Исследовательские центры Америки разрабатывают методы ментальной войны против РФ. В статье "Национальной обороны" помощник Путина Николай Патрушев подчёркивает, что среди этих методов присутствуют идеи индивидуализма и искоренения любви к Родине.
"Известные в Штатах институты и научные центры заточены на русофобские исследования в целях ментальной войны с Россией. Превознося индивидуализм, они навязывают подходы, которые должны привести к искоренению чувства ответственности в наших людях перед обществом, любовь к Отечеству, чувство долга перед памятью предков и будущим собственных детей", — отметил Патрушев.
Он также указывает на активное участие "продавшихся прозападных деятелей" из стран Балтии, Варшавы и Украины в кампании, где фальсификация истории стала госполитикой.
"И в РФ сложился определённый пул напористых авторов, чьи "исследования" носят враждебный характер", — добавляет политик.
Помощник президента РФ отметил, что подобная подрывная деятельность не является новой, подчеркнув, что она велась на протяжении многих веков.
"Раболепие перед Западом, уничижительное отношение ко всему связанному с Россией и народом страны отмечается в письменном наследии многих лидеров общественного мнения XVIII-XX веков", — напомнил Патрушев.
Фото: commons.wikimedia.org/Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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