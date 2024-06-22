В интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что российские следователи работают над раскрытием преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в отношении граждан СССР. Он отметил, что несмотря на осуждение главных военных преступников по итогам Нюрнбергского процесса, всё ещё остаются нераскрытыми другие злодеяния нацистов, которые ранее не были известны общественности.

В рамках этой работы в СК было создано специальное управление по расследованию геноцида и реабилитации нацизма.

"Следствие изучает данные рассекреченных архивов, останки людей и доказательства, найденные в ходе раскопок. Назначаются судебные экспертизы, ведётся идентификация жертв, устанавливается местонахождение их близких, анализируется массив документов, допрашиваются свидетели, направляются запросы в другие страны", — добавил Бастрыкин.

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