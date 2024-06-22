Западные страны не имеют средств защиты от гиперзвуковых ракет "Циркон", разработанных Россией, сообщает GB News, ссылаясь на высказывания отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.
"Насколько мне известно из обсуждений этого вопроса с известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет совершенно никакой защиты", — цитирует GB News Дэвиса.
По словам эксперта, технологии противовоздушной обороны Запада пока не достигли такого высокого уровня, чтобы справиться с новыми угрозами в виде гиперзвуковых ракет России.
"И поэтому данные ракеты могут пробить нашу оборону ПВО", — подчеркнул Дэвис.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" была разработана и производится в реутовском НПО машиностроения в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Дальность полёта составляет 1000 километров, а скорость достигает девяти Махов.
Фото: commons.wikimedia.org/BAE Systems (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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