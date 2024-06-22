Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ЦРУ Штатов активно осуществляет тайные операции в различных странах мира. Об этом он рассказал в ходе выступления на "России 24".
По мнению Нарышкина, ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для проведения скрытых операций. Он отметил, что данные операции американской разведки иногда имеют весьма "нецивилизованный характер" и часто поддерживают жёсткие политические режимы и даже террористов.
С другой стороны, задачей СВР РФ, подчеркнул Нарышкин, является выявление и предотвращение угроз по отношению к стране и её гражданам. Он подчеркнул, что деятельность разведки России направлена на укрепление международной стабильности и безопасности, а также на формирование равноправных международных отношений в интересах всех стран-участниц.
Нарышкин подчеркнул, что роль СВР заключается в обеспечении международной стабильности, что отличает её от деятельности ЦРУ, нацеленной на проведение тайных операций в других странах.
Фото: commons.wikimedia.org/Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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