Киевская администрация опровергла информацию о взрыве на одной из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Согласно заявлению администрации, все ТЭЦ Киева функционируют нормально.

"Все ТЭЦ столицы работают штатно. Все ремонтные и технологические процессы идут в штатном порядке. Информация о взрыве на энергообъекте не соответствует действительности," — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

В мэрии также напомнили о действующем запрете на распространение фото инфраструктурных объектов. Ранее пресса Украины сообщала о взрыве в Киеве, утверждая, что инцидент произошёл на одной из ТЭЦ. Опубликованные снимки показывали объект, напоминающий теплоэлектростанцию, от которого в небо поднимался столб чёрного дыма. Однако воздушная тревога в городе объявлена не была.

Фото: flickr.com/Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)