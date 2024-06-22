Западные страны были поражены, узнав о существовании столь массивной авиабомбы, как российская ФАБ-3000 М-54, недавно использованной на Украине. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже Bild.

"ФАБ-3000 — такая бомба, существование которой и представить долго не могли, поскольку речь идёт о бомбе тяжелее микроавтобуса Volkswagen", — отметил Репке.

Он также подчеркнул, что эта бомба содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества и имеет колоссальный радиус поражения, нанося грандиозный урон. Российские ВКС активно применяют тяжёлые авиабомбы, оснащённые модулями УМПК, в зоне СВО. Эти модули позволяют боевым самолётам наносить точные удары по укрепрайонам ВСУ, избегая при этом риска быть сбитыми зенитными комплексами противника.

На Западе долгое время не могли представить, что существует бомба такой мощности и с такой точностью наведения, пишет Рёпке. Это открытие стало шоком для западных военных аналитиков и журналистов, так как ранее считалось, что бомбы такого класса будут менее точными и ориентированы на массовые разрушения без возможности точного попадания в цель.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)