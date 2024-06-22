Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео второго удара ФАБ-3000, оснащённой УМПК, по позициям ВСУ в Харьковской области. На записи Липцы, и видно, как боеприпас падает рядом со зданием, затем следует мощный взрыв.

Журналист Bild Юлиан Рёпке ранее заявил о первом применении ФАБ-3000 российскими войсками, ссылаясь на видео в интернете. Русская армия дважды за сутки использовала эту авиабомбу для атаки на позиции ВСУ в посёлке Липцы Харьковской области.

Несмотря на огромную мощность боеприпаса, отклонение от цели составило десятки метров. Некоторые эксперты отмечают, что для боеприпаса такой мощности это не имеет большого значения. "Перелёт" и "недолёт" к ФАБ-3000 применять не стоит поскольку почти 1,5 тонны взрывчатки позволяют нанести урон любому объекту.

"По информации с мест, удар нанесён по расположению 3 батальона 13 бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Ликвидированы до 70 боевиков ВСУ", — пишет "Первый Харьковский".

ФАБ-3000 и при отклонении может повредить дом и уничтожить засевших в нём украинских военных. ФАБ-3000 находится на стадии тестирования и, вероятно, с течением времени бомбу улучшат.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)