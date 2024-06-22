Сегодня, 22 июня, на кораблях Балтийского флота прошли митинги, посвящённые Дню памяти и скорби. Пресс-служба сообщила, что на боевых кораблях приспустили Андреевские флаги в знак уважения памяти военных моряков Балтики, погибших в годы ВВОВ в боях с нацистской Германией.

В Калининграде у мемориала воинам-гвардейцам, павшим при штурме Кёнигсберга, командование Балтфлота, военные и курсанты Балтийского военно-морского училища имени Ушакова приняли участие во всероссийской акции "Свеча Памяти". В ходе мероприятия были возложены венки и цветы, участники зажгли свечи.

На главной базе флота в Балтийске представители командования и администрации города почтили память советских воинов, погибших при штурме Пиллау в апреле 1945-го. Участники возложили венки и цветы на братскую могилу павших героев. Настоятель Свято-Георгиевского морского собора отслужил молебен.

В акватории Ладожского озера спустили на воду венок в память о погибших. Экипажи кораблей провели памятные церемонии по спуску венков в море и почтили павших минутой молчания.

В местах дислокации воинских частей в Калининградской области и Петербурге также возложили цветы и венки к мемориалам, памятникам и братским могилам. Напомним, что 22 июня 1941-го германские войска пересекли границу СССР, начав бомбардировки Киева, Минска, Риги, Севастополя и других городов. В память об этом 22 июня объявлен Днем памяти защитников Отечества. Позднее указом Ельцина этот день был переименован в День памяти и скорби и включён в перечень дней воинской славы России.

Фото: commons.wikimedia.org/Kahvilokki (Creative Commons Attribution 4.0 International)