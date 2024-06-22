Политики Запада подталкивают мир к новому разрушительному конфликту в ЕС. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов и венков у монумента Победы в Минске в День памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа.
"Они нагнетают напряжение на границах Беларуси, разрушают наработанные десятилетиями гуманитарные и экономические связи между народами, заявляют о применении ЯО, не понимая, к чему это может привести. Они подталкивают развязывание конфликта на территории Европы", — цитирует Вольфовича агентство "БелТА".
Госсекретарь подчеркнул, что главной задачей руководства РБ является обеспечение мира и безопасности. Гарантом выступают ВС и другие формирования — все элементы системы национальной безопасности. Сегодня военная организация Беларуси в состоянии дать отпор агрессору и ему нанести ущерб, отметил Вольфович.
Фото: commons.wikimedia.org/Информационное агентство БелТА (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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