Заполонившие Сеть видеоролики, лишённые контекста, в которых Джо Байдена представляют в нелестном свете, выявили серьёзную проблему для главы государства, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что за несколько недель консервативные агентства, штаб и сторонники Дональда Трампа распространили массу высмеивающих Байдена видео. На них создавалось впечатление, что он:

"Приветствовал пустоту" на церемонии фотографирования с лидерами "Большой семёрки". NYT пишет, что он приветствовал десантников, а на видео этот момент обрезан. Жена Байдена Джилл выводит его под руку с церемонии по случаю высадки союзных войск в Нормандии, в то время как Макрон остаётся пожать руку ветеранам. Однако на полном видео видно, что перед уходом Байден также поприветствовал ветеранов и пообщался с ними. Садится на "несуществующий стул" на церемонии поминовения во Франции. На полном видео Байден секунды колебался, прежде чем сесть на стул позади него.

NYT отмечает, что политические группы давно используют очерняющие оппонентов видео, которые часто вырваны из контекста.

"Но шквал клипов в этом месяце стал новым напоминанием о многосторонней задаче для 81-летнего Байдена в попытках убедить избирателей, что он может остаться на ещё один срок", — пишет газета.

PeakMetrics подсчитала, что количество видеороликов с "нелепыми" выступлениями Байдена за две недели выросло почти на 2 000% по сравнению со средней активностью. Декан факультета Университета Тафтса Бхаскар Чакраворти заявил, что попадающие в Сеть ролики "следуют определённой формуле".

"Их легко создавать, вырезая запись или сужая кадр, чтобы изменить контекст без ИИ и сложных технологий", — пояснил учёный.

Как отмечает NYT, штаб Байдена уже взял на вооружение тактику оппонентов и также начал публиковать "нелепые" видео с Трампом. Кроме этого, была создана межведомственная группа, которая оценит влияние ИИ и дезинформации на предстоящие выборы.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)