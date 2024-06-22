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Политик из Франции Филиппо: США на Украине провоцируют Третью мировую войну
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Политик из Франции Филиппо: США на Украине провоцируют Третью мировую войну

Лидер партии "Патриоты" во Франции Флориан Филиппо заявил, что разрешение Америки ВСУ наносить удары по России приведёт к мировой войне. Своё мнение он выразил в соцсети X, комментируя новость Politico о решении Штатов по Украине.

"Безумие полное! Ястребы готовы на всё, чтобы развязать Третью мировую перед возвращением Трампа, желающего мира!", — написал Филиппо.

Он предположил, что вслед за Вашингтоном и Париж может разрешить ВСУ использовать своё оружие для ударов по российской территории. Советник Байдена Джейк Салливан в июне заявил, что разрешение применять американское оружие против России распространяется на все территории, где ВС РФ пересекают границу Украины. Президент Путин предупреждал, что представители НАТО должны осознавать, "с чем они играют", говоря о планах разрешить ВСУ бить по "легитимным целям" вглубь России.

Дмитрий Песков также отметил, что Альянс сознательно усугубляет напряжённость, провоцируя киевский режим на продолжение конфликта. По его словам, это неизбежно нанесёт значительный ущерб интересам стран, решивших эскалировать конфликт.

Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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