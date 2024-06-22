Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что в ближайшее время страны блока НАТО начнут готовиться к крупномасштабной войне. Он прогнозирует, что в ЕС начнут стекаться вооружения и боевая техника.

"В ближайшее время мы сможем наблюдать, как обе стороны готовятся к крупномасштабным боестолкновениям. Это будет происходить на фоне снижением активности на линии соприкосновения. И будет усилено противоборство в воздухе. Запад начнёт наращивать силы. Можно предполагать попытки Запада ударить по российским РЛС, контролирующим северо-западное направление. Нам нужно будет обеспечить более надёжную ПВО", — считает Сивков.

По его мнению, сперва последует масса странных заявлений, которые будут маскировать формирование Западом ударной группировки войск, пишет "Военное дело".

"Не исключено, что Запад объявит учения по переброске войск на европейский континент из Штатов. И под видом учений в ЕС начнёт перебрасываться техника", — предполагает доктор военных наук.

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