Уникальная подлодка "Дмитрий Донской" после модернизации стала испытательным полигоном для "Булавы", завершила службу и может быть утилизирована. Однако многие ветераны флота предлагают превратить её в музей. Капитан Владимир Гундаров оценил перспективы "Дмитрия Донского" как музейного объекта.

Подлодку "Дмитрий Донской" называли легендой ВМФ России, контролирующей полмира. Она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире подводный корабль. Это тяжёлый атомный подводный крейсер проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Был модернизирован под ракеты "Булава": в шахты для Р-39 поставили новые пусковые установки.

Самый быстрый из всех кораблей серии, он на два узла превысил предыдущий рекорд скорости проекта 941 "Акула". По кодификации НАТО он обозначен как SSBN "Typhoon". Его скорость составляет 12 узлов, подводная — 27 узлов (50 км/ч). Экипаж насчитывает 165 человек, включая 51 офицера. Размеры впечатляют: водоизмещение — 49 800 тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра, высота — 26 метров. Специалисты предлагают превратить подлодку в объект культурного наследия, переоборудовав её в интерактивный музей на Острове фортов в Кронштадте.

"Дмитрий Донской" — единственный из шести тяжёлых крейсеров данной серии, который уцелел. Испытания ракеты "Булава" длились 20 лет. Сейчас крейсер пригоден только для бросковых испытаний "Булавы". Самое разумное решение — открыть музей в Кронштадте", — считает Гундаров.

В Кронштадте уже стоит "Ленинский Комсомол", первым побывавший на Северном полюсе. Поместить туда столь же уникальный крейсер будет правильным решением. Этот музейный экспонат станет предметом гордости за всё подводное кораблестроение СССР и за Россию.

Перевести "Дмитрия Донского" в Кронштадт не сложно, он уже приходил из Баренцева моря на парад в Кронштадте. Проходил проливами из Атлантики в Балтику, а когда проплывал мимо Дании, жители пришли сфотографировать крейсер.

Что касается замены "Дмитрия Донского", Гундаров отметил: "У нас строятся новые лодки на смену старым атомным крейсерам. Их заменяют современными ракетоносцами нового проекта, такими как "Генералиссимус Суворов" и "Александр Невский".

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Fedyunin (Creative Commons Attribution 4.0 International)