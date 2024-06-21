В небе над провинцией Хомс в Сирии три разведывательно-ударных дрона MQ-9 Reaper, принадлежащих коалиции во главе с Америкой, оказались на грани столкновения с истребителем Су-35 ВКС РФ. Это произошло 21 июня в районе Эс-Сухна на высоте от 7 000 до 8 000 метров.
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов сообщил, что российский лётчик проявил профессионализм и предпринял все меры для предотвращения столкновения.
Попов также отметил несколько других инцидентов за прошедшие сутки. В частности, в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений со стороны F-15, Typhoon и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Кроме того, в идлибской зоне деэскалации террористы открыли огонь по позициям сирийских войск, что привело к ранению одного военного в районе Мелладжа.
Эти инциденты подчёркивают напряжённую обстановку в регионе и необходимость внимательного наблюдения и соблюдения международных правил для предотвращения провокаций в воздушном пространстве Сирии.
Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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