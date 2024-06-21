Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Juice Jacking: пауэрбанк защитит смартфон от кражи данных
  1. Главная
  2. Общество
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:07

Juice Jacking: пауэрбанк защитит смартфон от кражи данных

Эксперты назвали способы защитить смартфон от кражи данных через общественные зарядные станции. Существует угроза под названием Juice Jacking, которая использует порты в общественных местах для кражи данных и внедрения вредоносного ПО в подключённые устройства.

Juice Jacking работает благодаря двойной функциональности USB-портов — они служат как для зарядки, так и для передачи данных. Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или предоставлять зараженные порты, компрометируя данные пользователей без их ведома.

Чтобы снизить риск Juice Jacking, эксперты рекомендуют:

  1. Носить с собой персональные зарядные устройства: используйте свои зарядные устройства и адаптеры.
  2. Использовать кабели, блокирующие передачу данных: такие кабели позволяют заряжать устройство, предотвращая возможность кражи.
  3. Отказаться от общественных зарядных станций: избегайте использования общественных зарядок и пользуйтесь своими портативными пауэрбанками.

Кроме того, необходимо проявлять бдительность:

  • Проверяйте порты на наличие следов подделки: убедитесь, что зарядная станция выглядит надёжно и не имеет следов вмешательства.
  • Избегайте подозрительных зарядных устройств. Если оно выглядит ненадёжным, лучше не рисковать.
  • Постоянно обновляйте свои устройства. Регулярное обновление ОС и программного обеспечения поможет защититься от уязвимостей.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы можете значительно снизить риск кражи данных через общественные зарядные станции и защитить личную информацию.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

Мир

Пилот Су-35 ВКС РФ пресёк столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

Пилот Су-35 ВКС РФ пресёк столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

В небе над провинцией Хомс в Сирии три разведывательно-ударных дрона MQ-9 Reaper, принадлежащих коалиции во главе с Америкой, оказались на грани столкновения с истребителем Су-35 ВКС РФ.

Читать полностью
Москва и Индия обсудят соглашение о взаимном направлении ВС

Москва и Индия обсудят соглашение о взаимном направлении ВС

Правительство поручило одобрить соглашение между кабминами РФ и Индии о порядке направления ВС, военных кораблей и воздушных судов. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Читать полностью

Общество

Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе

Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе

Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.

Читать полностью

"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотов на 30%

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" намерен увеличить оплату труда летного состава на треть до конца осени. Информация появилась на сайте компании после встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.

Читать полностью

Новости