Эксперты назвали способы защитить смартфон от кражи данных через общественные зарядные станции. Существует угроза под названием Juice Jacking, которая использует порты в общественных местах для кражи данных и внедрения вредоносного ПО в подключённые устройства.

Juice Jacking работает благодаря двойной функциональности USB-портов — они служат как для зарядки, так и для передачи данных. Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или предоставлять зараженные порты, компрометируя данные пользователей без их ведома.

Чтобы снизить риск Juice Jacking, эксперты рекомендуют:

Носить с собой персональные зарядные устройства: используйте свои зарядные устройства и адаптеры. Использовать кабели, блокирующие передачу данных: такие кабели позволяют заряжать устройство, предотвращая возможность кражи. Отказаться от общественных зарядных станций: избегайте использования общественных зарядок и пользуйтесь своими портативными пауэрбанками.

Кроме того, необходимо проявлять бдительность:

Проверяйте порты на наличие следов подделки : убедитесь, что зарядная станция выглядит надёжно и не имеет следов вмешательства.

: убедитесь, что зарядная станция выглядит надёжно и не имеет следов вмешательства. Избегайте подозрительных зарядных устройств . Если оно выглядит ненадёжным, лучше не рисковать.

. Если оно выглядит ненадёжным, лучше не рисковать. Постоянно обновляйте свои устройства. Регулярное обновление ОС и программного обеспечения поможет защититься от уязвимостей.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы можете значительно снизить риск кражи данных через общественные зарядные станции и защитить личную информацию.

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