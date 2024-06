Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1". Соответствующие кадры обнародованы пресс-службой ВС хуситов в эфире "Аль-Масира".

"Тоуфан-1" несёт боевую часть массой 150 кг, он отличается повышенной скоростью, манёвренностью и малозаметностью", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, он развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении морских целей. На этой неделе хуситы сообщили, что с помощью двух катеров в Красном море было подорвано судно Tutor, направлявшееся в порт Израиля, в результате оно затонуло.

Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, что привело к резкому сокращению морских перевозок через Суэцкий канал.

Хуситы объясняют свои действия поддержкой палестинцев и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские страны не раз предупреждали Америку, что поддержка действий Иерусалима в Газе приведёт к разжиганию конфликта в регионе.

Штаты и Британия, в свою очередь, начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и неоправданной агрессией.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)