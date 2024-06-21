Вероятность значимых успехов ВСУ на поле боя остаётся низкой, сообщает американский журналист Сеймур Херш в блоге на портале Substack, ссылаясь на источники.
"Чиновник сказал, что вероятность успеха ВС Украины на поле боя низка, учитывая человеческие и материальные ресурсы ВС РФ", — пояснил журналист.
По словам Херша, несмотря на заявления Вашингтона и киевского режима об успехах ВСУ возле Харькова, на Западе полностью умолчали о том, что российские военные окружили и взяли в плен боевиков одного из элитных подразделений Украины.
Ранее Херш заявил, что кандидатуру Байдена на предстоящих выборах могут заменить, если он проиграет дебаты Трампу. Недавно ВС РФ окружили и взяли в плен живую силу ВСУ из 92 штурмовой бригады. Херш назвал "катастрофой" внешнюю политику Байдена, который "продолжает направлять Киеву миллиарды долларов" и хочет, чтобы это делали союзники Штатов в НАТО. Журналист подчеркнул, что лидеру Америки стоит изучить предложение Москвы об урегулировании ситуации вокруг Украины, озвученное Путиным 14 июня.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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