Вероятность значимых успехов ВСУ на поле боя остаётся низкой, сообщает американский журналист Сеймур Херш в блоге на портале Substack, ссылаясь на источники.

"Чиновник сказал, что вероятность успеха ВС Украины на поле боя низка, учитывая человеческие и материальные ресурсы ВС РФ", — пояснил журналист.

По словам Херша, несмотря на заявления Вашингтона и киевского режима об успехах ВСУ возле Харькова, на Западе полностью умолчали о том, что российские военные окружили и взяли в плен боевиков одного из элитных подразделений Украины.

Ранее Херш заявил, что кандидатуру Байдена на предстоящих выборах могут заменить, если он проиграет дебаты Трампу. Недавно ВС РФ окружили и взяли в плен живую силу ВСУ из 92 штурмовой бригады. Херш назвал "катастрофой" внешнюю политику Байдена, который "продолжает направлять Киеву миллиарды долларов" и хочет, чтобы это делали союзники Штатов в НАТО. Журналист подчеркнул, что лидеру Америки стоит изучить предложение Москвы об урегулировании ситуации вокруг Украины, озвученное Путиным 14 июня.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)