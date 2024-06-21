В результате удара по Грибовке Одесской области уничтожены порядка 200 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтожено 200 военных, среди которых офицеры и инструкторы Запада. Конкретики по иностранцам пока нет, англоязычные," — заявил Лебедев.
По данным коллег Лебедева, удар был нанесён по Грибовке в районе Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха. Мирные жители не пострадали.
Вечером в Одессе прогремели взрывы, произошёл прилёт по объекту в области. Предварительно, ракетный удар. Украинские ресурсы выдают его за удар по Кривому Рогу. Там также прогремело несколько взрывов.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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