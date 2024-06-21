Германские ВС снимут винтовку G36 с вооружения позже, чем планировалось. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на документы Минобороны ФРГ.
"Согласно внутренним документам ведомства под руководством Бориса Писториуса, плановый отказ от стандартного оружия должен быть приостановлен с целью обеспечить достаточно учебных материалов для военной службы", — пишет издание.
Причина задержки — желание главы МО Писториуса провести реформу, в результате которой уже в 2025-ом около 5 000 молодых людей должны быть приняты на службу на шесть месяцев и пройти подготовку в обращении с оружием. Чтобы обеспечить их необходимым количеством стрелкового оружия, понадобятся штурмовые винтовки G36. Кроме того, планы Писториуса предполагают, что в последующие годы количество призывников должно возрасти.
Министр обороны также намерен интенсифицировать формирование подразделений ТрО, которые состоят из резервистов, указывает Spiegel.
Фото: commons.wikimedia.org/KASP (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Пилот Су-35 ВКС РФ пресёк столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии
В небе над провинцией Хомс в Сирии три разведывательно-ударных дрона MQ-9 Reaper, принадлежащих коалиции во главе с Америкой, оказались на грани столкновения с истребителем Су-35 ВКС РФ.
Москва и Индия обсудят соглашение о взаимном направлении ВС
Правительство поручило одобрить соглашение между кабминами РФ и Индии о порядке направления ВС, военных кораблей и воздушных судов. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Juice Jacking: пауэрбанк защитит смартфон от кражи данных
Эксперты назвали способы защитить смартфон от кражи данных через общественные зарядные станции. Существует угроза под названием Juice Jacking, которая использует порты в общественных местах для кражи данных и внедрения вредоносного ПО в подключённые устройства.
Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе
Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.