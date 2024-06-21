Германские ВС снимут винтовку G36 с вооружения позже, чем планировалось. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на документы Минобороны ФРГ.

"Согласно внутренним документам ведомства под руководством Бориса Писториуса, плановый отказ от стандартного оружия должен быть приостановлен с целью обеспечить достаточно учебных материалов для военной службы", — пишет издание.

Причина задержки — желание главы МО Писториуса провести реформу, в результате которой уже в 2025-ом около 5 000 молодых людей должны быть приняты на службу на шесть месяцев и пройти подготовку в обращении с оружием. Чтобы обеспечить их необходимым количеством стрелкового оружия, понадобятся штурмовые винтовки G36. Кроме того, планы Писториуса предполагают, что в последующие годы количество призывников должно возрасти.

Министр обороны также намерен интенсифицировать формирование подразделений ТрО, которые состоят из резервистов, указывает Spiegel.

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