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Боец ВС РФ заехал в село Липцы, захватив флаг Украины
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:30

Боец ВС РФ заехал в село Липцы, захватив флаг Украины

Российский боец случайно оказался в тылу ВС Украины под Харьковом и вернулся назад с трофеями. Об этом необычном случае сообщил военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале.

По словам корреспондента, один из бойцов армии РФ выполнял боевую задачу по доставке топлива, но перепутал поворот и выехал на дорогу, которая привела его прямо в населённый пункт Липцы, находящийся под контролем ВСУ.

Осознав ошибку, солдат решил не терять времени даром и провести разведку вражеских позиций. В ходе операции он захватил в качестве трофея флаг Украины и благополучно вернулся на свою базу.

Ранее сообщалось, что российские военные применили в зоне СВО фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 весом более трёх тонн с универсальным модулем УМПК на Харьковском направлении в посёлке Липцы.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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