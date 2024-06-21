Российский боец случайно оказался в тылу ВС Украины под Харьковом и вернулся назад с трофеями. Об этом необычном случае сообщил военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале.

По словам корреспондента, один из бойцов армии РФ выполнял боевую задачу по доставке топлива, но перепутал поворот и выехал на дорогу, которая привела его прямо в населённый пункт Липцы, находящийся под контролем ВСУ.

Осознав ошибку, солдат решил не терять времени даром и провести разведку вражеских позиций. В ходе операции он захватил в качестве трофея флаг Украины и благополучно вернулся на свою базу.

Ранее сообщалось, что российские военные применили в зоне СВО фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 весом более трёх тонн с универсальным модулем УМПК на Харьковском направлении в посёлке Липцы.

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