Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 обладает большой разрушительной силой и предназначена для нанесения ударов по особо защищённым объектам врага, заявил военный эксперт Алексей Леонков журналистам "Ленты.ру".

"Этот снаряд относится к стратегическим неядерным. Основное предназначение — удары по крупным коммуникациям. Это ж/ж узлы, укрепрайоны, базы, скопления личного состава и техники. Одним ударом будет нанесён максимальный ущерб", — пояснил Леонков.

По словам эксперта, поражающие элементы ФАБ-3000 разлетаются на расстояние 1200-1500 метров, что губительно для личного состава, а техника, в эпицентре взрыва становится непригодной к эксплуатации.

"Бомба нужна для ударов по особо защищённым объектам. А поскольку к ней смогли создать управляемый модуль УМПК, её эффективность возросла на порядок", — заключил Леонков.

Ранее Telegram-канал военно лётчика Fighterbomber сообщил, что ФАБ-3000 с УМПК, сброшенная на цель в Липцах Харьковской области, была установлена на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)