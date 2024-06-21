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ЗРК
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:34

ЗРК "Тор-М2КМ" адаптируют для кораблей до конца 2024 года

Разработка морской версии комплекса ЗРК "Тор-М2КМ" для экспорта будет завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на Международном салоне "Флот 2024".

"До конца года мы завершим разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идёт об адаптации для кораблей и для прикрытия баз ВМФ", — рассказал Дзиркалн.

Он также отметил, что стенд концерна, на котором выставлена модель новой версии "Тор-М2КМ", посетили делегации из Вьетнама, Тегерана, Ирака и Бахрейна. Выставка проходит в центре кластера "Остров фортов" с 19 по 23 июня.

Автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" можно установить на любую платформу соответствующей грузоподъёмности, будь то полуприцеп или прицеп, ж/д платформа, палуба корабля, крыша сооружений. ЗРК "Тор-М2КМ" способен защитить объекты, занимающие большую площадь. Так, один АБМ прикрывает объект площадью до 200 кв. км. Нижняя граница перехвата целей у "Тор-М2КМ" пять метров, реакция до 5 секунд.

Фото: flickr.com/Yuriy Lapitskiy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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