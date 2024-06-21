Разработка морской версии комплекса ЗРК "Тор-М2КМ" для экспорта будет завершена к концу 2024 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн на Международном салоне "Флот 2024".
"До конца года мы завершим разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идёт об адаптации для кораблей и для прикрытия баз ВМФ", — рассказал Дзиркалн.
Он также отметил, что стенд концерна, на котором выставлена модель новой версии "Тор-М2КМ", посетили делегации из Вьетнама, Тегерана, Ирака и Бахрейна. Выставка проходит в центре кластера "Остров фортов" с 19 по 23 июня.
Автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" можно установить на любую платформу соответствующей грузоподъёмности, будь то полуприцеп или прицеп, ж/д платформа, палуба корабля, крыша сооружений. ЗРК "Тор-М2КМ" способен защитить объекты, занимающие большую площадь. Так, один АБМ прикрывает объект площадью до 200 кв. км. Нижняя граница перехвата целей у "Тор-М2КМ" пять метров, реакция до 5 секунд.
Фото: flickr.com/Yuriy Lapitskiy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
МИД РФ жестко ответил на новые санкции со стороны Японии
МИД России предупредило Японию о рисках ответных мер со стороны России в связи с новыми санкциями, введенными Японией. По мнению российской стороны, это решение Токио является еще одним шагом к полному разрушению двусторонних отношений.
Bloomberg: БРИКС станет противовесом G7 при расширении
Вступление новых стран в БРИКС способно превратить союз в более мощный противовес альянсу G7, пишет Bloomberg. По версии издания, важность БРИКС заключается не только в экономическом, но и в политическом аспекте.
Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе
Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.
"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотов на 30%
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" намерен увеличить оплату труда летного состава на треть до конца осени. Информация появилась на сайте компании после встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.