Россия готовится к испытаниям лазерного оружия для борьбы с БПЛА, сообщает профильный Telegram-канал "Беспилот". Разработка ведётся совместно с Беларусью при участии минской компании "ЛЭМТ", которая параллельно с работой над мощным лазером создала мобильную систему.
"3-киловаттная система будет в 2025 году мощностью 60 кВт, в 2024 году — 10 кВт. И сейчас всё, что мы сделали, уже передали — это телескоп и системы обнаружения. Они интегрируются. Когда будет готова остальная часть, начнём комбинироваться для системы на 60 кВт. Это стационарная система, для её питания потребуется 200 кВт электроэнергии", — пояснили инженеры.
Система устанавливается в контейнеры, в том числе на мобильных платформах. Лазер выдвигается в момент применения и работает на импульсной основе, так что заметить вспышку можно будет только во время активного поражения цели.
Дальность поражения любых дронов таким лазером составляет до шести км. Система стоит несколько миллионов долларов, но это всё ещё значительно дешевле, чем ракеты. Западные аналитики подсчитали, что стоимость выстрела лазерных систем мощностью до 60 кВт составляет порядка $1-2, а при мощности около 480 кВт — до $10.
Фото: commons.wikimedia.org/Jacek Halicki (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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