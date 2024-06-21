ВС России обладают настолько большим количеством БПЛА, что они вылетают на украинские позиции каждые 10 минут. Об этом сообщил командир экипажа беспилотных аппаратов 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире "Мы — Украина". Запись его заявления доступна на YouTube.

"На позиции, где мы держим оборону, FPV-коптеры русских вылетают каждые 10 минут. У них настолько много дронов, что они не ищут цель, а просто летят на охоту", — сказал Отченаш.

Украинский боевик также отметил, что несмотря на отсутствие отдельного рода войск, использующего дроны, у ВС РФ "грамотно организованы беспилотные войска".

Ранее командир танкового взвода "Днепра" с позывным "Чип" сообщил, что на херсонском участке ВС Украины активно используют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения. Он подчеркнул, что количество беспилотников противника одинаково как днём, так и ночью.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Claudio Tejada (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)