Нидерланды поставят Украине зенитно-ракетный Patriot, пишет портал NL Times со ссылкой на главу МО страны Кайсу Оллонгрен.

По словам Оллонгрен, Нидерланды вместе с неназванной страной планируют передать киевскому режиму Patriot. В пятницу министр сообщила, что удалось собрать запчасти для дополнительной системы. Она отказалась назвать сроки поставки, отметив, что это делается для того, "чтобы не давать России информации". Кроме того, министр сообщила, что Штаты также работают над увеличением военной помощи Киеву.

С начала российской СВО Нидерланды поставили Украине значительное количество военной техники, включая 60 танков Т-72, 207 БМП YPR, 100 танков Leopard в сотрудничестве с Данией и ФРГ, 14 танков Leopard 2A4 совместно с Данией, восемь САУ PzH 2000, два ЗРК Patriot, а также ракеты, миномёты, винтовки, пулемёты и различные типы боеприпасов.

Кроме того, Гаага пообещала передать Киеву 24 борта F-16. Первая партия самолётов будет поставлена Украине после лета, сообщили в МО Нидерландов.

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