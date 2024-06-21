В Липцах Харьковской области зафиксировано применение ФАБ-3000 М-54 с УМПК, сообщает военный лётчик Fighterbomber. Целью удара стал 3-этажный дом, используемый ВС Украины как пункт временной дислокации. Прямого попадания не произошло, однако это первое боевое применение бомбы такого калибра с управляемым модулем УМПК. Отклонение авиабомбы составило 10 метров.

"Это для управляемого снаряда отличный результат, радиус поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют убойную силу на расстоянии 1240 метров", — отметил лётчик.

Он предложил поощрить всех, кто участвовал в создании нового УМПК.

"Порадуемся за наших гениев, беспилотчиков, испытателей и всех причастных к событию," — подчеркнул Fighterbomber.

В патриотических пабликах отметили, что при прямом попадании в цель ущерб был бы более значительным. Однако стоит отметить, что точность изделий с УМПК за последний год существенно повысилась. Необходимость использования планирующих ФАБ-3000 вызывает дискуссии из-за нюансов применения. Тем не менее арсенал средств ВКС России пополнился мощнейшим инструментом.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)