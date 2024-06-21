Вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры в Херсонской области под контролем Киева, заявила о продолжении опытов Пентагона над бойцами и гражданскими лицами при поддержке киевского режима.

Ранее пророссийские источники в Херсоне рассказали РИА Новости о вспышке холеры среди ВСУ и населения, в результате которой более 100 человек были госпитализированы, а 12 уже скончались. Назначенные Киевом власти, по их словам, пытаются скрывать информацию об эпидемии.

"Опыты Пентагона над военными и гражданскими продолжаются при поддержке преступного режима Киева", — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что парламентское расследование доказало, что по заданию и под контролем МО США американские специалисты осуществляли вывоз особо опасных патогенных микроорганизмов, в том числе холеры, с использованием дипломатических каналов для дальнейшей работы на закрытых объектах Пентагона.

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