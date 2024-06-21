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Bloomberg: БРИКС станет противовесом G7 при расширении
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:40

Bloomberg: БРИКС станет противовесом G7 при расширении

Вступление новых стран в БРИКС способно превратить союз в более мощный противовес альянсу G7, пишет Bloomberg. По версии издания, важность БРИКС заключается не только в экономическом, но и в политическом аспекте. Участники группы выступают против "гегемонии Америки" на международной арене, и за счёт увеличения количества стран они могут успешно противостоять G7.

С 2017 по 2022 годы торговый оборот между странами БРИКС увеличился на 56%, достигнув $422 млрд. Bloomberg уточняет, что новым участникам объединение может предоставить "доступ к финансированию более богатых государств", а также политическую площадку, свободную от влияния Белого дома.

Группа БРИКС была основана в 2006-ом. В 2011-ом к первым её участникам (Бразилия, РФ, Индия и КНР) присоединилась ЮАР. С 2024 года Египет, Тегеран, Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными членами БРИКС. Посол России в Поднебесной Игорь Моргулов сообщил, что около 30 стран мира выразили желание присоединиться к группе.

С января Россия взяла на себя председательство в БРИКС, которое продлится до конца текущего года. В рамках этого решения будет организовано более 250 мероприятий с различной тематикой. Главным событием станет саммит БРИКС в октябре в Казани.

Фото: сommons.wikimedia.org/15th BRICS SUMMIT (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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