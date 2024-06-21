Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Эстония, отличающаяся смелостью среди членов НАТО, готова предоставить аэродромы для F-16 Украины, хотя не имеет границы со страной. Об этом проинформировал телеканал NTA.
"Никто не возьмёт на себя ответственность базирования бортов, которые участвуют в боях. Это однозначно принятие участия в конфликте. Ни одна страна по границам на это не готова. Кроме Эстонии. Но она далеко и не имеет границы с нами", — заявил Ягун.
Он подчеркнул, что ВСУ необходимо иметь истребители "под рукой", признав, что ВС РФ будут охотиться за F-16. Ягун также назвал "блефом" заявления о том, что Москва будет наносить удары по аэродромам за пределами Украины.
"Любой удар ВС РФ по НАТО приравнивается к войне, будет ответный удар. И Россия это понимает. Это блеф. Но некоторые страны ведутся, и имеем то, что имеем", — отметил Ягун.
Ранее в The Guardian сообщали, что ВСУ планируют использовать F-16 для защиты Харькова от ударов КАБами. Авторы статьи уточняют, что ВС РФ запускают КАБы со своей территории, поэтому F-16 придётся работать по авиации на территории РФ.
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