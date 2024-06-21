Вспышка холеры в Херсоне, затронувшая и боевиков ВСУ, и гражданское население, может стать критичной для ВС Украины, предупредил в разговоре с "Лентой.ру" полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что холера требует изоляции и соблюдения строгих противоэпидемических мер.

"Вероятно, это всё последствия подрыва Каховской ГЭС. Холера — острое заболевание, требующее применения срочных изоляционных мер, поэтому наши военные будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать состояние солдат, провизию, инфекционный фон. Есть риск, что через Днепр болезнь способна перекинуться на нас", — отметил военный.

Для украинских боевиков вспышка холеры критична, поскольку требует объявления карантина и изоляции региона, отметил Матвийчук. Он подчеркнул необходимость исключить любой контакт с внешним миром, чтобы предотвратить распространение опасной болезни.

"Холера не раз вспыхивала и во время ВОВ. Но тогда были соблюдены санитарно-эпидемиологические меры, и перекидывания удалось избежать", — напомнил собеседник "Ленты.ру".

Ранее сообщалось, что украинские власти боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая случаи заболевания за брюшной тиф.

Фото: сommons.wikimedia.org/Centers for Disease Control and Prevention (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)