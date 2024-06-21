Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Bild: ВСУ применили САУ ФРГ Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:21

Bild: ВСУ применили САУ ФРГ Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ

Украинские войска начали применять САУ Panzerhaubitze 2000 в Харьковской области для ударов по России, пишет военкор Bild Бьорн Штритцель, побывавший на позициях ВСУ. В конце мая ФРГ, наряду с другими странами, разрешила Киеву использовать оружие для ударов по российской территории.

Расчёт гаубицы размещён в лесистой местности вблизи российской границы. Когда поступает приказ из командного пункта, ВСУ выводят гаубицы из укрытия на огневую позицию, производят несколько выстрелов и возвращаются. Оперативность необходима им из-за угрозы от дронов ВС РФ.

Артиллеристы ВСУ высоко оценивают прочную броню и точность САУ, но выражают недовольство отсутствием кондиционеров: из-за жары выходят из строя приборы. Военные удивлены тем, что в более поздних вариантах системы кондиционеры уже установлены, и планируют самостоятельно установить кондиционеры от автобусов.

Маркус Фабер, военный эксперт и депутат из Германии, также посетивший позиции ВСУ, отметил, что Киеву срочно нужны зачасти для гаубиц.

"Некоторые установки имеют высокий уровень износа", — заявил он.

В конце июля 2022-го Германия одобрила поставку Киеву 100 единиц Panzerhaubitze 2000, а к середине июня ВСУ получили 14 машин. Ожидается передача еще 18 гаубиц. Максимальная зона поражения целей Panzerhaubitze 2000 составляет до 40 км, в минуту она может выпускать до 10 снарядов и считается одной из самых современных в мире.

По данным Bild, и до разрешения гаубицы использовались на Запорожье и в ДНР. Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент Путин предупредил, что разрешение ФРГ на использование поставляемого оружия для ударов по РФ может привести к разрушению отношений между Москвой и Берлином Запад идёт по пути эскалации, и Москва предпримет все меры, чтобы нейтрализовать угрозы.

Фото: commons.wikimedia.org/Stephencdickson (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече" ﻿о возможности раскола в НАТО ﻿из-за Украины.

Читать полностью
ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

Европейский союз готовит новые меры против ХАМАС и жителей израильских поселений, объявил журналистам в Брюсселе авторитетный представитель ЕС.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости