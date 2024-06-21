Украинские войска начали применять САУ Panzerhaubitze 2000 в Харьковской области для ударов по России, пишет военкор Bild Бьорн Штритцель, побывавший на позициях ВСУ. В конце мая ФРГ, наряду с другими странами, разрешила Киеву использовать оружие для ударов по российской территории.

Расчёт гаубицы размещён в лесистой местности вблизи российской границы. Когда поступает приказ из командного пункта, ВСУ выводят гаубицы из укрытия на огневую позицию, производят несколько выстрелов и возвращаются. Оперативность необходима им из-за угрозы от дронов ВС РФ.

Артиллеристы ВСУ высоко оценивают прочную броню и точность САУ, но выражают недовольство отсутствием кондиционеров: из-за жары выходят из строя приборы. Военные удивлены тем, что в более поздних вариантах системы кондиционеры уже установлены, и планируют самостоятельно установить кондиционеры от автобусов.

Маркус Фабер, военный эксперт и депутат из Германии, также посетивший позиции ВСУ, отметил, что Киеву срочно нужны зачасти для гаубиц.

"Некоторые установки имеют высокий уровень износа", — заявил он.

В конце июля 2022-го Германия одобрила поставку Киеву 100 единиц Panzerhaubitze 2000, а к середине июня ВСУ получили 14 машин. Ожидается передача еще 18 гаубиц. Максимальная зона поражения целей Panzerhaubitze 2000 составляет до 40 км, в минуту она может выпускать до 10 снарядов и считается одной из самых современных в мире.

По данным Bild, и до разрешения гаубицы использовались на Запорожье и в ДНР. Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент Путин предупредил, что разрешение ФРГ на использование поставляемого оружия для ударов по РФ может привести к разрушению отношений между Москвой и Берлином Запад идёт по пути эскалации, и Москва предпримет все меры, чтобы нейтрализовать угрозы.

Фото: commons.wikimedia.org/Stephencdickson (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)