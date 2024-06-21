Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Полковник Онищенко: ФАБ-3000 с УМПК бывает неуязвим для ПВО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:08

Полковник Онищенко: ФАБ-3000 с УМПК бывает неуязвим для ПВО

Вчера состоялся эффектный сброс авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК в Липцах, видеозапись удара по пункту дислокации ВСУ моментально разлетелась по Telegram-каналам. Выйдет ли применение ФАБ-3000 на промышленный уровень? И если ФАБ-3000 всё-таки начнут чаще применять на передовой, что изменится для противника?

Об этом NewsInfo.Ru расспросил военного аналитика, ветерана военной разведки, полковника в отставке Владимира Онищенко.

Выйдет ли применение ФАБ-3000 на промышленный уровень? И насколько это целесообразно при наличии ФАБ-1500? Если ФАБ-3000 станут чаще применять на передовой, чем это чревато для ВСУ?

"Моё мнение такое. Во-первых, разные типы авиационных боеприпасов предназначены для разных задач и разных видов боёв. Неслучайно возникла необходимость готовить усиленные боеприпасы большего веса и с большей поражающей возможностью и площадью. Потому что оборонительные укрепления делаются совершенно разные. Конечно, и поражающие свойства наступательного оружия должны меняться. Наступающая сторона совершенствует свои ударные мощи. Оборонительная, как и мы, совершенствует оружие и укрепления, принимает контрмеры. С "ФАБами" бороться трудно. Мы прекрасно это понимаем, особенно когда планирующий управляемый боеприпас бывает неуязвим для ПВО", — объяснил ветеран разведки.

Самое главное для обороняющейся стороны — не допустить проникновения самолётов-носителей этих боеприпасов, считает собеседник NewsInfo.Ru.

"Всё коварство в том, что самолёт иногда может не входить в зону ПВО. Он не входит в зону, которая охраняется и достаёт радарами, куда могут эффективно бить ракеты. А выпускает эти планирующие бомбы далеко за пределами. Вот в чём их коварство. Именно планирующие бомбы называются "умным оружием". Это как бы элементы ИИ. Также делается и в ракетном вооружении. И наше преимущество в том, что мы в совершенстве овладели такого рода наступательными вооружениями и боеприпасами. Сейчас перевес на передовой на стороне российских войск. И наша техника шагает вперёд", — рассказал Владимир Онищенко.

Украина сама практически ничего не может сделать, поскольку у неё нет экономики и военной промышленности, убеждён эксперт. Сейчас страна живёт только за счёт поставок и помощи Запада.

"Поэтому сейчас на полях сражений идёт соревнование двух систем — оборонительно-наступательных сил НАТО и нашей российской вместе с помогающими нам союзниками. Я надеюсь, судя по визитам Путина к дружественным партнёрам, таким как КНДР, на очереди будет Иран. Мы постоянно контактируем. Все уже подтвердили, что нам будут помогать. Наши союзники тоже хотят делать у себя такие боеприпасы. Поэтому производство мы будем налаживать. Будем совершенствовать то, что у нас есть. А также изобретать, пробовать и испытывать новые виды вооружений", — заключил военный аналитик.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Польша получила предложение от Lockheed Martin

Польша получила предложение от Lockheed Martin

Корпорация Lockheed Martin представила Польше предложение о производстве ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, как сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя компании.

Читать полностью
Американское ядерное сдерживание ослабело

Американское ядерное сдерживание ослабело

Профессор, занимающийся глобальными исследованиями в японском университете Мэйкай, Тэцуо Котани отметил, что способности Соединенных Штатов к ядерному сдерживанию ослабевают в свете последнего стратегического соглашения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости