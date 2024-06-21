Вчера состоялся эффектный сброс авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК в Липцах, видеозапись удара по пункту дислокации ВСУ моментально разлетелась по Telegram-каналам. Выйдет ли применение ФАБ-3000 на промышленный уровень? И если ФАБ-3000 всё-таки начнут чаще применять на передовой, что изменится для противника?

Об этом NewsInfo.Ru расспросил военного аналитика, ветерана военной разведки, полковника в отставке Владимира Онищенко.

Выйдет ли применение ФАБ-3000 на промышленный уровень? И насколько это целесообразно при наличии ФАБ-1500? Если ФАБ-3000 станут чаще применять на передовой, чем это чревато для ВСУ?

"Моё мнение такое. Во-первых, разные типы авиационных боеприпасов предназначены для разных задач и разных видов боёв. Неслучайно возникла необходимость готовить усиленные боеприпасы большего веса и с большей поражающей возможностью и площадью. Потому что оборонительные укрепления делаются совершенно разные. Конечно, и поражающие свойства наступательного оружия должны меняться. Наступающая сторона совершенствует свои ударные мощи. Оборонительная, как и мы, совершенствует оружие и укрепления, принимает контрмеры. С "ФАБами" бороться трудно. Мы прекрасно это понимаем, особенно когда планирующий управляемый боеприпас бывает неуязвим для ПВО", — объяснил ветеран разведки.

Самое главное для обороняющейся стороны — не допустить проникновения самолётов-носителей этих боеприпасов, считает собеседник NewsInfo.Ru.

"Всё коварство в том, что самолёт иногда может не входить в зону ПВО. Он не входит в зону, которая охраняется и достаёт радарами, куда могут эффективно бить ракеты. А выпускает эти планирующие бомбы далеко за пределами. Вот в чём их коварство. Именно планирующие бомбы называются "умным оружием". Это как бы элементы ИИ. Также делается и в ракетном вооружении. И наше преимущество в том, что мы в совершенстве овладели такого рода наступательными вооружениями и боеприпасами. Сейчас перевес на передовой на стороне российских войск. И наша техника шагает вперёд", — рассказал Владимир Онищенко.

Украина сама практически ничего не может сделать, поскольку у неё нет экономики и военной промышленности, убеждён эксперт. Сейчас страна живёт только за счёт поставок и помощи Запада.

"Поэтому сейчас на полях сражений идёт соревнование двух систем — оборонительно-наступательных сил НАТО и нашей российской вместе с помогающими нам союзниками. Я надеюсь, судя по визитам Путина к дружественным партнёрам, таким как КНДР, на очереди будет Иран. Мы постоянно контактируем. Все уже подтвердили, что нам будут помогать. Наши союзники тоже хотят делать у себя такие боеприпасы. Поэтому производство мы будем налаживать. Будем совершенствовать то, что у нас есть. А также изобретать, пробовать и испытывать новые виды вооружений", — заключил военный аналитик.

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