Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что условия, выдвигаемые Вашингтоном в контексте ядерных переговоров с Кремлём, не соответствуют заявлениям президента.
В ответ на вопросы корреспондентов о позиции Совбеза США, выразившего готовность к диалогу по вопросам ядерных рисков, Песков заявил: "Видимо, те, кто делал эти заявления, не утруждались внимательным отслеживанием предыдущих слов президента России".
Песков подчеркнул, что Путин чётко изложил условия для диалога по вооружениям с Белым домом, отмечая готовность РФ к конструктивному обсуждению.
"Президент Путин говорил, что мы готовы к диалогу со Штатами, заинтересованы мы только в комплексном диалоге", — пояснил Песков.
Он добавил, что Москва не собирается вырывать отдельные аспекты из общего комплекса проблем, включая вопросы, связанные с СВО и ролью Штатов в этом конфликте.
"Мы открыты к широкому диалогу, который охватывает все измерения, включая глобальную архитектуру безопасности", — подчеркнул Песков.
По его словам, такой диалог является крайне востребованным, учитывая нарастающие проблемы в сфере глобальной безопасности.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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