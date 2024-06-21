ФАБ-3000, российская авиабомба, обладает грандиозным потенциалом в нанесении ущерба на большой площади, пишет немецкая газета Focus.

"Их невероятная разрушительная сила способна уничтожить большие территории и наносит серьёзный структурный ущерб", — подчеркнули в публикации.

ФАБ-3000 относится к одним из тяжелейших авиабомб, используемых в современных конфликтах. Её применение вчера было также отмечено в истории СВО. В статье отмечается, что бомба требовательна к материально-технической подготовке.

ВКС России активно используют авиабомбы, оснащённые универсальными модулями УМПК, что позволяет боевым самолётам бить по укрепрайонам ВСУ, минимизируя риск попадания под огонь ЗРК противника.

Военкор Марат Хайруллин отметил, что ФАБ-3000 применялась в Авдеевке не раз, как и в Мариуполе. То, что сейчас её сбросили на харьковском направлении, это ФАБ-3000 М-54 с модулем планирования УМПК.



"Видимо, это применено на Су-34. Под глубокие бункеры и командные пункты. Правее и восточнее Липцов — Зелёное, которое мы зачистили вдоль речки Муром. В целом зачищено 10 км. Украинцы пытаются разблокировать основную трассу в Волчанск. Наши обороняются, окопались на Карьере: из-за этого ВСУ не могут перебросить в город тяжёлую технику", — пишет военкор.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)