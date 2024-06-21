Ситуация для ВС Украины в район Часов Яра на Донбассе остаётся чрезвычайно тяжёлой. В ответ на ухудшение положения 24 ОМБр имени короля Даниила перебросила силы для усиления обороны в данный район.
"Подразделения 24 механизированной бригады передислоцированы для усиления обороны в районе Часов Яра. Ситуация чрезвычайно тяжёлая", — говорится в заявлении на странице бригады в соцсети.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. Он отметил, что самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском участке в Донецкой Республике.
Ранее МО Российской Федерации докладывало, что военные ЮВО улучшили тактическое положение и нанесли поражение личному составу и технике нескольких бригад ВСУ, включая 46 аэромобильную, 78 десантную, 24, 28, 41 и 54 механизированные бригады в районах Дылеевки, Катериновки, Дзержинска, Часов Яра и других. По данным военного ведомства, потери украинских войск составили до 430 солдат за сутки.
Фото: commons.wikimedia.org/Подробиці (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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