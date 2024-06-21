Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* признал, что слабым местом Украины является её внутренняя организация. В беседе с "Осторожно: Собчак" он отметил, что это даёт стратегии Путина шансы на успех. По его мнению, предложенные Путиным условия для прекращения огня могут оказаться действенными.
"Слабым местом Украины остаётся внутренняя организация. И стратегия Путина имеет шансы на успех. Через полгода, когда мы расплатимся ещё десятками тысяч жизней и экономикой. Не пора бы здесь остановиться?", — заявил Арестович*.
Ранее признанный в РФ экстремистом и террористом Арестович* выразил мнение, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости населения от конфликта с Россией, Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он подчеркнул, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Москва сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и производство.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича*. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании терроризма или пропаганде, а также по статье о распространении фейков о ВС РФ.
Эти заявления Арестовича* подчёркивают серьёзные внутренние проблемы Украины и дают понять, что в условиях текущей геополитической ситуации стратегия РФ может оказаться успешной.
*Признан в РФ экстремистом и террористом.
Фото: commons.wikimedia.org/Kozubenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Молдавия оказывает на ПМР экономическое давление
Экономическое давление, согласно высказыванию главы МИД не признанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) — Виталия Игнатьева, сказывается на качестве жизни жителей Приднестровья.
Польша получила предложение от Lockheed Martin
Корпорация Lockheed Martin представила Польше предложение о производстве ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, как сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя компании.
Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду
Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары
Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.