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Арестович* признал успех стратегии Путина в СВО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:05

Арестович* признал успех стратегии Путина в СВО

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* признал, что слабым местом Украины является её внутренняя организация. В беседе с "Осторожно: Собчак" он отметил, что это даёт стратегии Путина шансы на успех. По его мнению, предложенные Путиным условия для прекращения огня могут оказаться действенными.

"Слабым местом Украины остаётся внутренняя организация. И стратегия Путина имеет шансы на успех. Через полгода, когда мы расплатимся ещё десятками тысяч жизней и экономикой. Не пора бы здесь остановиться?", — заявил Арестович*.

Ранее признанный в РФ экстремистом и террористом Арестович* выразил мнение, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости населения от конфликта с Россией, Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он подчеркнул, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Москва сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и производство.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича*. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании терроризма или пропаганде, а также по статье о распространении фейков о ВС РФ.

Эти заявления Арестовича* подчёркивают серьёзные внутренние проблемы Украины и дают понять, что в условиях текущей геополитической ситуации стратегия РФ может оказаться успешной.

*Признан в РФ экстремистом и террористом.

Фото: commons.wikimedia.org/Kozubenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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