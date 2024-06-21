Солдат ВС РФ с позывным "Юрист" попал под обстрел дронов ВСУ. Защищаясь от беспилотных аппаратов (БПЛА), он нашёл момент, чтобы обратиться к супруге с трогательным признанием в любви. Камера, прикреплённая к его шлему, запечатлела происходящее. Видео этого драматичного момента опубликовал военкор Дмитрий Кулько.
"Ириша, если погибну, знай: я люблю тебя. И детей люблю. Родину обожаю!", — написал "Юрист".
Украинский дрон преследовал бойца, сбрасывая на него снаряды. В определённый момент "Юриста" отбросило во время взрыва, однако он поднялся и продолжил отбиваться. На его форме видны пятна крови. После обращения к супруге запись оборвалась. Но спустя несколько часов раненый "Юрист" вернулся в часть с трофейным дроном. Сейчас он находится на лечении.
Истории спасения
Ранее командир медвзвода Татьяна "Оса" спаслась от дрона ВСУ благодаря мягкой игрушке, подаренной её 10-летним сыном. Она рассказала, что недавно близ Кременной в ЛНР попала под мощный обстрел. Когда фельдшер убегала от БПЛА, игрушка сорвалась с рюкзака, и Татьяна прыгнула за ней в окоп. Через мгновение в УАЗ, стоявший рядом, влетел дрон и взорвался.
Председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва также рассказала о полевом хирурге, который накрыл своим телом вход в палатку, где лежали прооперированные бойцы ВС РФ. Если бы не он, дрон ВСУ влетел бы к раненым. Врач принял решение погибнуть ради товарищей.
Эти истории демонстрируют мужество и самоотверженность российских военных, их готовность рисковать жизнью ради защиты сослуживцев и выполнения воинского долга.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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