На Украине растут опасения, что на фоне укрепления связей Москвы и Северной Кореи (КНДР) на фронте могут появиться корпуса северокорейских военных. Бывший советник главы Ассоциации банков Украины Алексей Кущ выразил мнение, что согласно новому Договору о взаимовыручке, страны будут защищать друг друга всеми силами, включая ядерные.

Войска КНДР могут быть направлены на передовую СВО, уверен эксперт. Это стало ответом на решимость Макрона разместить корпуса НАТО на Украине.

"В соглашении между КНДР и РФ есть блок о военном сотрудничестве — если на Пхеньян нападут, то РФ защитит её всеми военными силами. В том числе ядерными. Россия может размещать в Северной Корее базы ВМФ, ракетные войска и аэродромы", — сообщил Кущ.

Аналитик подчеркнул, что если тысячи "северокорейских командос" двинутся на СВО, то ситуация для ВСУ станет весьма тревожной. Он напомнил, что КНДР располагает большой армией, которая может стать военным союзником ВС РФ, даже при условии, что на Украине появятся только инструкторы НАТО.

Ранее сотрудник администрации президента Южной Кореи заявил, что помощь Сеула будет зависеть от интенсивности отношений Москвы и Пхеньяна, имея в виду прямые поставки вооружений ВСУ. Тревога Киева связана с возможными последствиями военного союза, так как наличие северокорейских войск на фронте может усложнить ситуацию для украинской армии.

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