Летняя кампания в зоне СВО продолжает набирать обороты. ВСУ стремятся вытеснить ВС России, однако российская армия удерживает оборону и наступает. О текущей ситуации пишет РИА Новости.
Дроны повсюду
Наиболее ожесточённые бои идут на харьковском участке ЛБС. Группировка "Север" перешла в наступление на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы, где оборудованы позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей города РФ. На начальном этапе деморализованные точными ударами гаубиц и дронов украинцы почти не оказывали сопротивления. Однако затем ВСУ перебросили на север самые боеспособные подразделения, резервы из тыла, включая элитные 82 бригаду ВДВ и 36 бригаду морпехов, 47 "Магура", 71 егерскую бригады, а также подразделения охраны Генштаба. Ради передислокации были оголены участки под Херсоном, Часов Яром, Донецком и Работино.
Сейчас бои идут в центре Волчанска и у Глубокого под Липцами. ВСУ пытаются завладеть инициативой и безуспешно контратакуют. Российские подразделения активно используют воздушную разведку и бьют по выявленным целям.
Массированное применение FPV-дронов
ВСУ всё чаще используют FPV-дроны.
"Это опасно в момент ротации, подвоза воды, еды и боеприпасов. Враг пытается подловить транспорт и не жалеет БПЛА. Все передвижения происходят в тёмное время суток, однако есть проблемы из-за дистанционного минирования с дронов. Впрочем, это не даёт ВСУ решающего преимущества", - рассказывает боец группировки "Север" "Орк".
Среди целей, уничтоженных в последние дни — РСЗО HIMARS. Малые габариты и высокая мобильность систем серьёзно затрудняют их поражение. В целом, ситуация остаётся напряжённой, с обеих сторон активно используются тактические приёмы, что делает каждое столкновение ещё более интенсивным.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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