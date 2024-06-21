Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Вучич: сотрудничество Сербии и США в сфере ОПК укрепляется
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:25

Вучич: сотрудничество Сербии и США в сфере ОПК укрепляется

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудничество Сербии и Америки в области обороны продолжает развиваться. Это заявление прозвучало после встречи с командиром ВВС США Джеймсом Хекером.

Генерал Хекер прибыл в Сербию на тактические учения "Платиновый волк-24" на базе "Юг" под Буяновацем. В этих учениях участвуют войска из Сербии, Штатов, Британии, Италии, Венгрии, Румынии, Словении и других стран, а ФРГ, Болгария и Греция выступили наблюдателями.

Вучич благодарен силам KFOR, которые являются гарантами мира для сербов в Косово и Метохии, он подчеркнул взаимное доверие и уважение к нейтралитету Сербии, и важность укрепления сотрудничества в области обороны с США.

"Я повторил благодарность силам НАТО KFOR — гаранту безопасности нашего народа в Косово и Метохии, и доволен взаимным доверием и сотрудничеством. Мы разговаривали об укреплении сотрудничества Сербии и США в области обороны, которое способствует развитию всеобъемлющих отношений наших стран", — написал Вучич в соцсетях после встречи.

Генерал Хекер отметил, что Сербия показывает себя отличным партнёром НАТО, и сотрудничество с ней будет развиваться. Он добавил, что десять сербских офицеров прошли курс на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о нейтралитете, и Сербия поддерживает ассоциированный статус в ПА НАТО и статус наблюдателя в ассамблее ОДКБ. В ноябре 2023 года Вучич сообщил, что предложит рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО и другими партнёрами, несмотря на мораторий на манёвры с иностранными силами. Предыдущее правительство Сербии с начала СВО решило не проводить учения с иностранными ВС.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Spectator: Украина откажется от вступления в НАТО

Spectator: Украина откажется от вступления в НАТО

На Западе многие понимают как завершится противостояние на Украине.

Читать полностью
МИД Израиля вызвал посла Армении на разговор

МИД Израиля вызвал посла Армении на разговор

Министерство иностранных дел Израиля пригласило посла Армении на беседу с критикой после заявления из Еревана о принятии палестинского государства, как сообщили в пятницу в пресс-службе израильского внешнеполитического учреждения.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости