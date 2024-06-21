Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудничество Сербии и Америки в области обороны продолжает развиваться. Это заявление прозвучало после встречи с командиром ВВС США Джеймсом Хекером.

Генерал Хекер прибыл в Сербию на тактические учения "Платиновый волк-24" на базе "Юг" под Буяновацем. В этих учениях участвуют войска из Сербии, Штатов, Британии, Италии, Венгрии, Румынии, Словении и других стран, а ФРГ, Болгария и Греция выступили наблюдателями.

Вучич благодарен силам KFOR, которые являются гарантами мира для сербов в Косово и Метохии, он подчеркнул взаимное доверие и уважение к нейтралитету Сербии, и важность укрепления сотрудничества в области обороны с США.

"Я повторил благодарность силам НАТО KFOR — гаранту безопасности нашего народа в Косово и Метохии, и доволен взаимным доверием и сотрудничеством. Мы разговаривали об укреплении сотрудничества Сербии и США в области обороны, которое способствует развитию всеобъемлющих отношений наших стран", — написал Вучич в соцсетях после встречи.

Генерал Хекер отметил, что Сербия показывает себя отличным партнёром НАТО, и сотрудничество с ней будет развиваться. Он добавил, что десять сербских офицеров прошли курс на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о нейтралитете, и Сербия поддерживает ассоциированный статус в ПА НАТО и статус наблюдателя в ассамблее ОДКБ. В ноябре 2023 года Вучич сообщил, что предложит рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО и другими партнёрами, несмотря на мораторий на манёвры с иностранными силами. Предыдущее правительство Сербии с начала СВО решило не проводить учения с иностранными ВС.

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