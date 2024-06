Американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE15, начал патрулировать акваторию Чёрного моря, о чём свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Военкор Юрий Котенок сообщил в своём Telegram-канале, что активность в регионе наблюдается вот уже несколько дней, причём дроны отключают транспондеры при подлёте к Крыму.

"Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk приступает к патрулированию над Чёрным морем. За неделю большую часть времени дроны США работали к югу от Крыма строго с отключённым транспондером", — отметил Котенок.

По данным Flightradar, RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE15 взлетел с авиабазы блока НАТО Сигонелла на Сицилии. БПЛА начал проводить разведывательные операции в направлении Крыма и Кубани.

Ранее сообщалось, что проводивший разведку над Крымом MQ-4C ВМС США с позывным BLKCAT6 подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Известно, что 14 июня дрон произвёл разведывательный полёт над Чёрным морем близ полуострова, а затем вернулся на базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)