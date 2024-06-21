Участник спецоперации (СВО) из Алтайского края, солдат с позывным "Мияги", рассказал корреспондентам RT о том, как ему удалось прорваться к сослуживцам, питаясь листьями и дождевой водой в ожидании эвакуации.

Военный участвовал в штурме позиций ВСУ и, заняв оставленное противником укрепление, удерживал его, пока российские солдаты атаковали другой опорный пункт.

"Порой мерещились бутылки с водой в кустах. Будто сходил с ума понемногу", — поделился "Мияги".

Он пояснил, что не мог свободно передвигаться из-за летавших над ним беспилотников противника. На восьмой день он решился на прорыв. Преодолев три км в зоне поражения, он пересёк минное поле и достиг российских позиций.

"Они были шокированы, как я пересёк мины. Повезло очень. Это мой второй день рождения", — рассказал военнослужащий.

Ранее другой участник СВО провёл 45 дней, утоляя жажду водой из лужи, пока его блиндаж не перешёл под контроль армии России. Он оказался единственным выжившим из небольшого отряда, атакованного дронами ВСУ. Позиция, которую он занял, оказалась в "серой зоне" — на участке, не захваченном ни одной из сторон и находящимся под огневым контролем.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)