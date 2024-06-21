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Военкор ВГТРК Поддубный: ВСУ до паники напуганы фугасами с УМПК ВКС РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:58

Военкор ВГТРК Поддубный: ВСУ до паники напуганы фугасами с УМПК ВКС РФ

Спецкор ВГТРК Евгений Поддубный поделился информацией о ситуации на харьковском участке зоны СВО, где ведутся одни из самых ожесточённых боёв.

"Противник пытается навязать "Северу" встречные бои и контратаковать. Безуспешно. Пока они несут потери в людях и технике. Там собрано всё лучшее, что есть у ВСУ. В очень серьёзных боях близ Липцов и Волчанска украинцы несут большие потери, но не считаются с ними. Внимание обращают только на потери в технике Запада, которую также теряют", — говорит военкор.

Поддубный отметил, что ведётся серьёзная борьба с применением дронов, средств контрбатарейной борьбы и РЭБ. Инициатива, по его словам, находится у российских войск, которые решают, где вести бои, и навязывают свои решения противнику.

"Постоянно работает авиация. Накануне состоялось первое применение ФАБ-3000. У противника были тяжёлые потери. Бьёт такая бомба довольно точно. Подобные бомбы — серьёзный фактор, позволяющий ВС РФ продвигаться вперёд и улучшать позиции. Сегодня ВСУ панически боятся таких боеприпасов. Однако полностью оборона ВСУ разрушается после 5-6 таких ударов. Это серьёзный аргумент со стороны ВС РФ", — заключил Евгений Поддубный.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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