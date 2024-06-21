Бывший советник ОП Зеленского Алексей Арестович*, включённый в список террористов и экстремистов, заявил, что пропаганда Украины носит шизофренический характер и сосредоточена на РФ. В интервью "Осторожно, Собчак" он подчеркнул, что граждане страны думают о России даже во время еды и гигиенических процедур.
"У нас шизофреническая пропаганда. Мы и жертвы, и герои, которые вот-вот развалят и поделят Россию. А в России Украина взбунтовавшаяся жертва", — отметил экс-советник Зеленского.
Арестович* объяснил, что в центре внимания пропаганды в РФ находится Запад, тогда как украинская пропаганда сосредоточена на России. Он охарактеризовал эти взаимоотношения как контрзависимые.
"Если Россию изъять из ментального круга Украины, всё рухнет. Всё у нас собрано вокруг РФ. У нас человек идёт в душ — думает о России, идёт за картошкой — думает о России, пельмени ест — думает о России. Пока РФ борется с Западом", — пояснил Арестович*.
Ранее он заявил, что Зеленский привёл Украину к катастрофе. И напомнил, что пять лет назад глава государства получил уникальный шанс изменить страну. По мнению Арестовича*, на данный момент украинский народ "лишён надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено.
*Включён в список террористов и экстремистов РФ.
Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Вучич: сотрудничество Сербии и США в сфере ОПК укрепляется
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудничество Сербии и Америки в области обороны продолжает развиваться. Это заявление прозвучало после встречи с командиром ВВС США Джеймсом Хекером.
Spectator: Украина откажется от вступления в НАТО
На Западе многие понимают как завершится противостояние на Украине.
Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду
Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары
Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.