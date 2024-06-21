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Арестович*: украинцы думают об РФ, когда едят и идут в душ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:50

Арестович*: украинцы думают об РФ, когда едят и идут в душ

Бывший советник ОП Зеленского Алексей Арестович*, включённый в список террористов и экстремистов, заявил, что пропаганда Украины носит шизофренический характер и сосредоточена на РФ. В интервью "Осторожно, Собчак" он подчеркнул, что граждане страны думают о России даже во время еды и гигиенических процедур.

"У нас шизофреническая пропаганда. Мы и жертвы, и герои, которые вот-вот развалят и поделят Россию. А в России Украина взбунтовавшаяся жертва", — отметил экс-советник Зеленского.

Арестович* объяснил, что в центре внимания пропаганды в РФ находится Запад, тогда как украинская пропаганда сосредоточена на России. Он охарактеризовал эти взаимоотношения как контрзависимые.

"Если Россию изъять из ментального круга Украины, всё рухнет. Всё у нас собрано вокруг РФ. У нас человек идёт в душ — думает о России, идёт за картошкой — думает о России, пельмени ест — думает о России. Пока РФ борется с Западом", — пояснил Арестович*.

Ранее он заявил, что Зеленский привёл Украину к катастрофе. И напомнил, что пять лет назад глава государства получил уникальный шанс изменить страну. По мнению Арестовича*, на данный момент украинский народ "лишён надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено.

*Включён в список террористов и экстремистов РФ.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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