Гендиректор YASNO в составе холдинга ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ПВО Patriot, которые могут быть переданы Украине, не смогут на 100% защитить энергообъекты.
"Защитить на 100% их невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре ЗРК Patriot возле каждой ТЭЦ, это не 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, ГЭС невозможно", — приводит слова Коваленко издание "Страна".
Ранее координатор администрации США Джон Кирби сообщил, что Штаты планируют передать ВСУ сотни ракет для ПВО Patriot и NASAMS в рамках "реприоритезации" поставок. Коваленко добавил, что на ТЭЦ есть защита от обломков, но это не помогает от прилёта шести ракет в один блок.
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что более 70% тепловых электростанций выведены из строя. ДТЭК потерял 86% генерирующих мощностей. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам. Президент России также предостерёг Запад от дальнейших поставок вооружений ВСУ, заявив о возможных ответных мерах Москвы.
Фото: commons.wikimedia.org/Oleksii Mitrov (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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