Госдепартамент США выразил серьёзную озабоченность по поводу возможных поставок оружия из РФ в Северную Корею. Пресс-секретарь Миллер отметил, что такие действия дестабилизируют Корейский полуостров и нарушат резолюцию Совбеза ООН, которые ранее поддерживала Москва.

Миллер подчеркнул: "Это дестабилизировало бы Корейский полуостров и нарушило бы резолюции Совета Безопасности ООН".

Заявление Госдепа последовало после того, как власти Южной Кореи объявили о возможном пересмотре своей позиции по поставкам ВСУ. Это произошло в ответ на Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР от 19 июня. Ключевой в договоре стала четвёртая статья, согласно которой страны окажут друг другу военную помощь, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за нападения.

Президент России предостерёг Южную Корею от поставок ВСУ, заявив, что это будет ошибкой. Он подчеркнул, что в случае такого шага Москва примет соответствующие меры, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)