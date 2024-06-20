Госдепартамент США выразил серьёзную озабоченность по поводу возможных поставок оружия из РФ в Северную Корею. Пресс-секретарь Миллер отметил, что такие действия дестабилизируют Корейский полуостров и нарушат резолюцию Совбеза ООН, которые ранее поддерживала Москва.
Миллер подчеркнул: "Это дестабилизировало бы Корейский полуостров и нарушило бы резолюции Совета Безопасности ООН".
Заявление Госдепа последовало после того, как власти Южной Кореи объявили о возможном пересмотре своей позиции по поставкам ВСУ. Это произошло в ответ на Договор о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР от 19 июня. Ключевой в договоре стала четвёртая статья, согласно которой страны окажут друг другу военную помощь, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за нападения.
Президент России предостерёг Южную Корею от поставок ВСУ, заявив, что это будет ошибкой. Он подчеркнул, что в случае такого шага Москва примет соответствующие меры, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кирби: США ждут от Вьетнама данные об итогах визита Путина
Администрация Байдена выразила намерение получить от Вьетнама данные об итогах визита президента России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор в Совете безопасности Белого дома, на брифинге для журналистов.
Кобахидзе: отношения Тбилиси с Западом улучшатся после СВО
Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии, выразил уверенность в том, что завершение военных действий на Украине положительно повлияет на отношениях между Тбилиси, ЕС и Америкой.
BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию
Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.
Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона
Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.